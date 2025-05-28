В Дербенте появится отель Azimut за 3 млрд рублей

Новый крупный отель 4* появится в Дагестане. Гостиничная сеть Azimut построит в Дербенте комплекс за 3 млрд рублей.

Российская сеть Azimut Hotels откроет в Дербенте новый отель.

Гостиничный комплекс уровня "четыре звезды" расположится на первой линии в районе пляжа "Коса" на Каспийском море и будет рассчитан на 180 номеров. Инвестиции в проект на территории Дагестана составят 3 млрд рублей.

Разрешение на строительство уже получено, открыть отель планируется в 2027 году, пишет "Коммерсантъ".

Ранее Azimut открыл отель в Каспийске на 145 номеров.