Вестник Кавказа

В день рождения Расула Гамзатова будут отмечать День языков народов России

Фотография Расула Гамзатова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин предложил учредить День языков народов России. Президент России предложил отмечать его в день рождения поэта Расула Гамзатова.

Президент РФ Владимир Путин предложил учредить в стране День языков народов России. Он также предложил отмечать данный день ежегодно 8 сентября.

Российский лидер напомнил, что именно в этот день, 8 сентября, празднуется день рождения советского и дагестанского поэта Расула Гамзатова.

Путин подчеркнул, что Гамзатов – автор легендарных "Журавлей", считавший родными два языка – аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу.

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