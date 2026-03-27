В Дагестане запустят программу восстановления мостов

Власти Дагестана намерены решить проблему обрушения мостов после весенних разливов. Планируется проработка технических решений, а также запуск специальной программы, анонсировал руководитель республики Сергей Меликов.

"По этим вопросам нужно определяться с мерами поддержки. Это дорогостоящая история: для восстановления нужны новые технические решения и программа. Необходимы новые подходы к строительству"

– Сергей Меликов

Сообщается, что от непогоды наиболее пострадали транспортные коммуникации в Дербентском и Сулейман-Стальском районах, а также в Хасавюрте.

Напомним, что Дагестан в последние дни оказался во власти стихии: дожди и оползни нарушили коммуникации, сотни тысяч людей остались без света. В Буйнакске объявлена эвакуация.