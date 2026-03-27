Наводнения отступают в Чечне

Завершение ливней ознаменовало перелом в чрезвычайной ситуации в Чечне: уровень республиканских рек стал понижаться, а вода – уходить из затопленных сел. По данным Минздрава ЧР, пострадавших в результате наводнений не было.

К вечеру воскресенья, после прекращения проливных дождей, ГУ МЧС РФ по Чечне зафиксировал начало понижения сверхвысоких уровней воды в чеченских реках. Чеченские спасатели подчеркнули, что продолжают постоянный мониторинг ситуации на реках

"На реках выставлены дополнительные посты сотрудников МЧС России, которые проводят круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки. Уровень воды в реках понижается"

– ГУ МЧС РФ по Чечне

Также в республиканском МЧС отчитались об откачке воды из 557 жилых строений, оказавшихся в зоне наводнения в последние два дня. По предыдущим данным всего в Чечне подтоплено порядка 1,8 тыс зданий.

Все поврежденные наводнениями газопроводы и трансформаторные будки отремонтированы и работают штатно, добавили чеченские спасатели.

Кроме того, в Минздраве Чечни отметили, что, несмотря на разгул стихии, удалось избежать пострадавших в результате наводнений. В то же время чеченские больницы продолжают работать в режиме высокой готовности.