В Дагестане запустят мясоперерабатывающий завод в 2026 году

Через год в Дагестане откроется новое производство колбас и мясных деликатесов. "Дагмясо" строит мясоперерабатывающий завод.

В Дагестане к середине 2026 года может быть запущен мясоперерабатывающий завод ООО "Дагмясо".

Через год компания планирует завершить первый этап строительства предприятия. Инвестиции на этом этапе составили 1,76 млрд рублей, рассказал гендиректор завода Зикрула Эмеев.

"На первом этапе предусматривается строительство и запуск убойного цеха, цеха по производству колбасных изделий и деликатесов, загона временного содержания скота"

– Эмеев

В одну смену на предприятии будет выпускаться до 10 т колбасных изделий. Годовая мощность завода составит 4 тыс т.

В рамках второго этапа реализации проекта на предприятии появится цех по переработке отходов, производство тушенки и выпуск мясокостной муки, добавил он, передает "Интерфакс".