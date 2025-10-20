В Дагестане закрыли два участка дорог из-за схода камней

Два участка дорог в Дагестане временно закрыты для проезда транспорта из-за обрушения камней и оползня. Об этом сообщили в "Дагестанавтодор".

Движение машин на двух участках дорог в Дагестане временно приостановлено. На первом выявлен обвал камней на проезжую часть. Об этом сообщили в государственном казенном учреждении "Дагестанавтодор".

"В Гунибском районе на 2-м км автодороги Подъезд к селу Обох от автодороги "Гуниб - Кумух" произошел обвал скальных пород верхового откоса. Движение автотранспорта временно закрыто"

- ГКУ "Дагестанавтодор"

⠀

Также в учреждении заявили о закрытии участка дороги в Чародинском районе Дагестана, где произошел сход оползня на трассу.

"Временно закрыто движение автотранспорта из-за схода оползня верхового откоса на 2-м км автодороги Подъезд к селу Содаб от автодороги "Цуриб - Арчиб в Чародинском районе"

- ГКУ "Дагестанавтодор"

Ожидается, что движение на участке в Гунибском районе будет восстановлено в ближайшее время. Информации об открытии закрытой дороги в Чародинском районе пока не поступало.