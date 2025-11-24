В Дагестане назначили нового главу Магарамкентского района

В Магарамкентском районе местные депутаты избрали нового главу. Им стал Нариман Эфендиев.

Новым главой Магарамкентского района Дагестана стал Нариман Эфендиев, который был единогласно избран муниципальными депутатами.

Сообщается, что за Эфендиева отдали голос все 40 собравшихся парламентариев. Ранее из гонки за должность добровольно выбыл Вячеслав Казиев, который поддержал Эфендиева.

Ранее муниципальный район возглавлял Фарид Ахмедов. Отметим, что Магарамкентский район расположен на юго-востоке Дагестан, он граничит с Азербайджаном. Население составляет 55 тыс человек.