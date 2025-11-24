Вестник Кавказа

В Дагестане назначили нового главу Магарамкентского района

В Дагестане назначили нового главу Магарамкентского района
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Магарамкентском районе местные депутаты избрали нового главу. Им стал Нариман Эфендиев.

Новым главой Магарамкентского района Дагестана стал Нариман Эфендиев, который был единогласно избран муниципальными депутатами. 

Сообщается, что за Эфендиева отдали голос все 40 собравшихся парламентариев. Ранее из гонки за должность добровольно выбыл Вячеслав Казиев, который поддержал Эфендиева. 

Ранее муниципальный район возглавлял Фарид Ахмедов. Отметим, что Магарамкентский район расположен на юго-востоке Дагестан, он граничит с Азербайджаном. Население составляет 55 тыс человек.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1180 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.