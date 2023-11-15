Вестник Кавказа

В Дагестане идет борьба за снос незаконных объектов на берегу моря

В Дагестане идет борьба за снос незаконных объектов на берегу моря
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прокуратура Дагестана добавается от юрлица в Карабудахкентском районе сноса незаконных построек на берегу моря. Также идут работу по очищению порта Махачкалы от затонувших судов.

Юридическое лицо без разрешения на строительство возвело на берегу Каспийского моря у поселка Ачи-су в Карабудахкентском районе постройки, сообщает пресс-служба прокуратуры РД.

Надзорный орган обратился в Карабудахкентский районный суд с требованием признать данные объекты незаконными и обязать застройщика ликвидировать их.

Помимо этого, природоохранный прокурор призвал дагестанское руководство очистить махачкалинский порт от частей затонувших кораблей. В его акватории находятся остатки четырех бесхозяйных плавучих средств, наносящих вред окружающей среде.Пропустить

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