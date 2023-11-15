Табасаранский театр в Дербенте лишился стены

В Дербенте обрушилась стена Табасаранского драматического театра. В 2019 году здание было признано аварийным. Реконструкция была запланирована на 2020 год, но не началась.

В Дербенте обрушилась стена здания Табасаранского драматического театра, пишет телеграм-канал "Голос Табасарана".

В 2019 году здание драмтеатра было признано аварийным. Реконструкция планировалась в 2020 году, однако она до сих пор не началась.

Обрушение произошло ночью, жертв и пострадавших нет.