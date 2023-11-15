Дагестанские следователи нашли виновных в незаконной застройке в Махачкале

Как выяснили дагестанские следователи, виновными в незаконном строительстве 10-ти многоквартирных девятиэтажек в центре Махачкалы стали чиновники мэрии дагестанской столицы.

Дагестанские следователи докопались до истины в отношении того, с чьего разрешения практически в центре Махачкалы был незаконно построен жилой комплекс из 10 многоквартирных высоток, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Дагестану.

Должностные лица горадминистрации дагестанской столицы незаконно издали постановления об изменении вида разрешенного использования земельного участка на улице Ирчи Казака, 37, тем самым разрешив строительство комплекса из 10-ти 9-этажных многоквартирных жилых домов, после чего внесли изменения в постановление администрации Махачкалы, позволяющие получить застройщику разрешение на строительство, - выявило следствие, передает "АиФ-Дагестан".

В отношении ряда чиновников столичной мэрии возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, поскольку выяснилось, что дома не только построены незаконно, но и с надстройкой дополнительных этажей, что не соответствует санитарным правилам, а их техническое состояние небезопасно.