Чиновники из Дагестана ответят в суде за лишение махачкалинцев газа

На дагестанских чиновников завели уголовное дело о превышении полномочий. В октябре по их вине 500 жителей Махачкалы остались без газа. В настоящее время дом арестован.

В отношении чиновников из Махачкалы, которые в октябре этого года лишили газа 500 жителей столицы Дагестана, возбудили уголовное дело о превышении полномочий.

Как пишет телеграм-издание Mash Gor, махачкалинская новостройка по улице Ирчи Казака была сдана с рядом нарушений, а часть документов оказались поддельными. Людей лишили газа перед наступлением холодов, несмотря на то, что они вовремя платили за него.

Следствием было установлено, что бумажные махинации произошли по вине работников городской мэрии.

В настоящее время дом находится под арестом. На въезде во двор дежурят сотрудники ДПС, которые не пропускают машины со стройматериалами.

При этом люди, ставшие обладателями квартир в новостройке, не могут заселиться в свои дома. Адвокат добивается экспертизы, а подача газов восстановлена.