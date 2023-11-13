Машина с пенсионерками перевернулась в Дагестане, есть жертва

На трассе "Кавказ" упала в кювет и разбилась легковушка с пенсионерками на борту. Одна из них погибла в больнице из-за слишком тяжелых повреждений.

Как рассказали в ГУ МВД РФ по Дагестану, на трассе "Кавказ" в Каякентском районе сегодня днем произошла дорожно-транспортная авария со смертельным исходом: легковой автомобиль слетел с дороги и перевернулся.

Уточняется, что в машине марки "Тойота Авенсис" находились четыре пенсионерки и одна женщина предпенсионного возраста. Вела автомобиль 66-летняя местная жительница – в какой-то момент она вывела "Тойоту" со своей полосы на встречку и, пытаясь избежать столкновения, отправила машину в кювет.

Все пятеро получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы. Вскоре после госпитализации старейшая пассажирка (67 лет, Кайтагский район) умерла из-за несовместимых с жизнью повреждений.