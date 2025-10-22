В черном списке ЕС по России уже почти 2 тыс человек – Брюссель

Антироссийские санкции Евросоюза после вступления в силу нового, 19-го пакета распространяются уже почти на 2 тыс человек, сообщили в Совете ЕС.

В структуре уточнили, что в рестрикционном перечне числятся 1980 человек. Кроме того, в черный список включены 683 организации.

В рамках 19-го пакета ограничения установлены в отношении 21 человека и 42 юридических лиц.

Санкции введены также в отношении зарубежных компаний. Это 12 китайских, две тайские и три индийские компании.

Ограничения действуют в отношении Опытно-конструкторского бюро моторостроения, "Соллерс" и "Соллерс Карго", а также "Соллерс Алабуга".

Кроме того, запрещаются транзакции с Альфа-банком, МТС Банком, Абсолют Банком и еще двумя кредитными организациями, запрет вступит в силу с 12 ноября. Нельзя совершать и транзакции с "Роснефтью", "Транснефтью", "Газпромнефтью", "Ростехом", "Алмаз-Антеем", "Совкомфлотом", "Уралвагонзаводом", КАМАЗом, ПО "Севмаш", Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и "Оборонпромомом". Вводятся санкции и против "Автоваза".

В новый пакет также вошел запрет на совершение операций по системам "Мир" и СБП (с 25 января), а также на использование отечественного стейблкоина А7А5.

Помимо этого, ЕС вводит запрет на импорт СПГ из России по краткосрочным контрактам с 25 апреля следующего года, по долгосрочным – с первого января 2027 года.

Что касается физлиц, то в черном списке ЕС оказались в том числе глава "Автоваза" Максим Соколов, помощник Дмитрия Медведева Олег Осипов, ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин, ряд министров и омбудсменов в регионах, а также главы ряда предприятий, которые в свою очередь также внесены в черные списки ЕС.