Вестник Кавказа

В Чечне появятся новые и обновятся действующие медучреждения 

В Чечне появятся новые и обновятся действующие медучреждения 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Чечне будет модернизировано и немногим меняя полусотни медучреждений. Также ожидаются поставки медтранспорта. 

Чеченская республика в рамках государственной программы развития здравоохранения получила импульс в развитии сферы медицины. По планам руководства, в ближайшем будущем будет отремонтировано и построено 47 медицинских объектов, что должно значительно улучшить доступ населения к качественной и своевременной медицинской помощи. 

«В Чеченской Республике в общей сложности за период модернизации будут отремонтированы и построены 47 медицинских объектов, более 450 единиц медицинской техники [будет] поставлено и более 200 единиц автомобильной техники [поставят]»

– министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 

Главным акцентом программы развития медицины в Чечне является развитие цифровой системы ведения медицинских документов. Она позволит автоматизировать процессы медицинской диагностики, лечения и мониторинга заболеваний, что, в свою очередь, повысит эффективность работы врачей и сократит время на обслуживание пациентов.

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