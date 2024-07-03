Глава МИД Армении рассказал о пользе урегулирования отношений с Турцией

Глава армянского МИД сообщил о непрерывных усилиях по урегулированию отношений с Турцией. Он подчеркнул, что нормализация между странами позитивно скажется на регионе.

Урегулирование отношений с Турцией окажет положительное воздействие на весь регион. Такое заявление сделал глава МИД Армении во время поездки в США.

"Армения непрерывно прилагает усилия для полноценного урегулирования отношений, установления дипломатических отношений и открытия границ с Турцией, а в случае успеха все это, несомненно, окажет положительное воздействие на регион"

– Арарат Мирзоян

Руководитель внешнеполитического ведомства также коснулся вопроса нормализации отношений с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Ереван искренне вовлечен в процесс заключения мирного соглашения с Баку.