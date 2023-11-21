В ЦАХАЛ сообщили о пораженных целях ХАМАС

ЦАХАЛ проинформировал о том, что в палестинском анклаве продолжаются тяжелые бои. За минувшие сутки, которые израильской стороной были признаны одними из самых напряженных с момента эскалации, было поражено порядка 250 целей террористов.

В Армии обороны Израиля заявили о том, что силы ЦАХАЛА продолжали боевые действия на территории сектора Газа.

Так, стало известно, что за минувшие сутки было атаковано порядка 250 целей. Среди прочего, силы боевой группы 7-й бригады и бригады огневой поддержки направили истребитель, который уничтожил две пусковые установки.

«За минувшие сутки ВВС ЦАХАЛ атаковали 250 целей на территории сектора Газа, военнослужащие продолжают обнаруживать и уничтожать подземные шахты, схроны оружия и взрывчатки, а также другие террористические объекты»

– пресс-служба Армии обороны Израиля

Также отмечается, что в палестинском анклаве продолжаются ожесточенные бои.