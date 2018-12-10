В Будапеште заработал Центр азербайджанского языка и культуры

Сегодня в столице Венгрии Будапеште торжественно открылся Центр азербайджанского языка и культуры – он заработал в университете ELTE и будет тесно сотрудничать с Азербайджанским университетом языков.

В Будапеште на базе университета ELTE сегодня торжественно открыли Центр азербайджанского языка и культуры, сообщили в Азербайджанском университете языков.

Как заявил на церемонии ректор университета Ласло Борхи, новый центр будет играть особую роль в развитии отношений с вузом в Баку: в программе его работы - проекты и программы обмена преподавателями и студентами с Центром венгерского языка и культуры, действующим при азербайджанском вузе.

"Открытие этого центра – значимое событие. Здесь имеются большие перспективы для изучения азербайджанской культуры и языка, а также проведения серьезных научных исследований"

- проректор Азербайджанского университета языков по международным связям Жаля Гарибова

Партнерство между Азербайджанским университетом языков и университетом ELTE окажет значительное влияние на развитие научных и культурных связей между двумя странами, отметил участник церемонии, посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде.

Между Азербайджаном и Венгрией налажены стратегические партнерские отношения, основанные на дружбе, взаимном уважении и тесном сотрудничестве, и открытие нового центра окажет положительное влияние на тесное партнерство и дружеские отношения между странами, отметили участники церемонии.