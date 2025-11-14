В Беларуси будут расти кавказские яблоневые сады

Аграрии Ставропольского края помогут Беларуси в закладке интенсивных яблоневых садов нового типа – в скором времени такими садами будут засажены три тысячи гектаров белорусских земель.

Белорусские садоводы будут высаживать интенсивные яблоневые сады по технологиям и при поддержке ставропольских коллег, сообщил по итогам встречи с главой администрации президента Беларуси Дмитрием Крутым губернатор края Владимир Владимиров.

"Садоводство становится новым направлением внешнеэкономического сотрудничества с Беларусью. В республике перенимается ставропольский опыт закладки садов суперинтенсивного типа. В ближайшие три года при поддержке наших специалистов там будет заложено три тысячи гектаров таких садов"

- Владимир Владимиров

Сотрудничество будет взаимовыгодным – взамен ставропольские аграрии будут получать белорусскую сельскохозяйственную технику, прекрасно зарекомендовавшую себя на полях, сейчас в крае идет работа над созданием мультибрендового центра, который станет главной площадкой для ее реализации, отметил Владимиров, передает "Это Кавказ".

Северокавказский регион заинтересован в реализации совместных проектов в сфере АПК, а также в сотрудничестве в сфере ЖКХ и строительства, а также поставках белорусского пассажирского транспорта, отметил глава региона.

В Минском районе Беларуси уже растет интенсивный сад из ставропольских яблонь – его основу составили почти 4 тыс саженцев, выращенных в питомнике "Сады Ставрополья" – ставропольские садоводы исследовали для него климат и почву, а также обменивались опытом с белорусскими агрономами.