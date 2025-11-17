Вестник Кавказа

В Баку прошла встреча Шахина Мустафаева и Александра Новака

© Фото: пресс-служба правительства Азербайджана
Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев сегодня в Баку встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком, стороны обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества.

Сегодня, 26 ноября, в Баку прошла встреча заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя председателя правительства России Александра Новака, сообщили в Кабмине Азербайджана.

На встрече вице-премьеры обсудили перспективы двустороннего сотрудничества Москвы и Баку в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах, передает АЗЕРТАДЖ.

Участники встречи отметили динамичное развитие экономических отношений между Азербайджаном и Россией, что открывает широкие возможности для укрепления сотрудничества между двумя странами.

Также члены правительств двух стран отметили, что новый импульс развитию отношений между Москвой и Баку по всем направлениям придала встреча глав двух государств Владимира Путина и Ильхама Алиева, прошедшая в Душанбе 9 октября текущего года.

