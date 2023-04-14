В Баку подписали декларацию по расширению сотрудничества в СМИ стран D-8

В ходе проведения медиафорума стран D-8 была подписана Бакинская декларация по расширению сотрудничества в сфере СМИ.

В Баку состоялось подписание Декларации по расширению сотрудничества в сфере СМИ стран D-8, передает агентство Report.

Оно прошло в рамках медиафорума "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности".

Согласно декларации, участники подписания стремятся к усилению медиасотрудничества между собой, для достижения взаимопонимания, совместного развития и региональной солидарности.

Кроме того, в ходе проведения мероприятия был особо отмечен вклад презедента Азербайджана Ильхама Алиева в укрепление связей между странами-участницами D8. Отдельно были выделены местные представители СМИ.

Напомним, D8 (Developing-8 или Исламская восьмерка) – международная организация, состоящая из Бангладеша, Египта, Индонезии, Ирана, Малайзии, Нигерии, Пакистана и Турции. С 2024 года частью организации стал Азербайджан.