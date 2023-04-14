"Исламская восьмерка" получила заявку от Азербайджана на вступление

Опубликовано: 8:51, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан готов вступить в D-8, сообщили в Турции. Организация будет расширяться. В будущем "Исламская восьмерка" будет преобразована в "Исламскую двадцатку".

Заявка на вступление в "Исламскую восьмерку" поступила от Азербайджана, об этом рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Исламская восьмерка" или D-8 существует с 1997 года, штаб-квартира расположена в Стамбуле. Международная организация по развитию сотрудничества между развивающимися мусульманскими странами была создана для того, что наладить отношения между такими странами, а также чтобы повысить их благосостояние и положение на мировой арене.

Сегодня в состав D-8 входят Турция, Египет, Пакистан, Иран, Нигерия, Бангладеш, Индонезия и Малайзия.

Как сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства, организация может расшириться Азербайджаном. По словам министра, Баку направил заявку на вступление в D-8, цель которой развиваться и расти.

"Нам нужно преобразовать D-8 в D-20"

– объявил Чавушоглу.

По словам министра, Турция уделяет большое внимание углублению отношений с братскими странами во главе с Азербайджаном.