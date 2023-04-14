"Исламская восьмерка" получила заявку от Азербайджана на вступление

Заявка на вступление в "Исламскую восьмерку" поступила от Азербайджана, об этом рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Исламская восьмерка" или D-8 существует с 1997 года, штаб-квартира расположена в Стамбуле. Международная организация по развитию сотрудничества между развивающимися мусульманскими странами была создана для того, что наладить отношения между такими странами, а также чтобы повысить их благосостояние и положение на мировой арене.
Сегодня в состав D-8 входят Турция, Египет, Пакистан, Иран, Нигерия, Бангладеш, Индонезия и Малайзия.
Как сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства, организация может расшириться Азербайджаном. По словам министра, Баку направил заявку на вступление в D-8, цель которой развиваться и расти.
"Нам нужно преобразовать D-8 в D-20"
– объявил Чавушоглу.
По словам министра, Турция уделяет большое внимание углублению отношений с братскими странами во главе с Азербайджаном.