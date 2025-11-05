В Азербайджане завершили съемки фильма о Победе "44"

Фильм под названием "44", рассказывающий о войне и победе Азербайджана в Отечественной войне, сняли азербайджанские кинематографисты. Съемки картины завершились к пятой годовщине победы.

Художественный фильм "44" сняли в Азербайджане, вскоре будет выпущен трейлер.

Фильм посвящен Отечественной войне Азербайджана, пятилетие победы в которой будет отмечаться 8 ноября 2025 года.

Съемки велись на протяжении двух лет по всей территории Азербайджана: в Баку, Агдаме, Физули, Шуше, Джебраиле, Гяндже, Гадруте, Ханкенди, Ходжавенде, Лерике и других городах и регионах.

В целом работа над фильмом заняла четыре года. По окончании съемок начался этап постпродакшна. Вскоре публике представят трейлер фильма "44".

При съемках были воссозданы реальные боевые сцены Отечественной войны Азербайджана, тяжелая борьба за победу. Картина увековечит героизм армии Азербайджана и единство народа.