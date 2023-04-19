В Азербайджане продлен особый карантинный режим

Опубликовано: 11:51, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Азербайджана продлили действие особого карантинного режима на 2 месяца. Цель продления – не допустить распространения на территории страны коронавирусной инфекции.

Действие особого карантинного режима в Азербайджане продлено до 1 июля 2023 года, постановление об этом подписано главой правительства стран Али Асадовым.

«С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и ее возможных последствий продлить срок действия особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики до 06:00 1 июля 2023 года»

– указано в документе.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане отменены практически все карантинные ограничения, однако закрытыми для пересечения остаются сухопутные границы республики.