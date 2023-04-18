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Коронавирус Арктур пришел в Россию

Коронавирус Арктур пришел в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На территории РФ был зафиксированы случаи заболевания подвариантом коронавируса «арктур».  Вирус  может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью.

В пресс-службе Роспотребнадзора проинформировали о случаях заболевания подвариантом коронавируса «арктур».

«До регионов была доведена информация о подварианте коронавируса XBB 1.16 ("арктур"). В базу VGARus внесены первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту, который ранее выявили в Индии»

 – говорится в сообщении.

По данным ведомства, вирус отличается большой заразностью, но болезнь проходит в легкой форме.

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