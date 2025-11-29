В АТОР спрогнозировали турпоток после отмены виз с Саудовской Аравией

АТОР предрекает значительный рост туристического потока между РФ и Саудовской Аравией после отмены виз. Положительный эффект станет ощутим ближе к лету 2026 года.

Отмена визового режима между Саудовской Аравией и Россией может оказать мощное воздействие на рост турпотока между странами, заявили в АТОР. По оценкам экспертов, туристический поток между РФ и КСА может вырасти в 2-3 раза к середине следующего года.

"В случае введения безвиза между Россией и Саудовской Аравией въездной турпоток может увеличиться в 2-3 раза к лету будущего года"

– вице-президент АТОР Артур Мурадян

Отметим, что минимальная стоимость перелета между Москвой и Эр-Риядом составляет 11 тыс рублей. Стоимость тура в КСА начинается от 90-100 тыс рублей за пять дней.

Сегодня РФ и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение об отмене виз. Документ позволяет гражданам одной страны находиться на территории другой в течение 90 дней.