В АТОР рассказали, сколько отелей в Турции отказались от "все включено"

Массового отказа курортных отелей Турции от формата "все включено" не ожидается. За последние годы от этой системы ушли всего несколько отелей, напомнили в АТОР.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе уверена, что отели Турции не собираются уходить от формата "всю включено", любимого туристами.

Она пояснила, что возможную отмену "все включено" в Турции обсуждают ежегодно, но на деле работа продолжается, передает ТАСС.

"Уже лет 10 я про это слышу. Но что-то за эти 10 лет практически никто all inclusive в Турции не отменил. Были два или три отеля, дорогих, пятизвездочных, которые перешли на обслуживание а-ля карт. Вообще никак на туристический ландшафт самой Турции, на спрос, на предпочтение наших туристов это не оказало никакого влияния"

– Майя Ломидзе

По ее мнению, не стоит полагаться на разговоры об отмене all inclusive, так как конкретных шагов в этом направлении в Турции не совершается, .