В Астрахань отправился первый авиарейс из иранского Решта

Сегодня утром из аэропорта имени Сардар Джангал в иранском Реште в воздух поднялся пассажирский авиалайнер иранской авиакомпании Raimon Airways и взял курс на Астрахань.
Пока авиарейс 7450 по маршруту Решт – Астрахань – Решт будет выполняться один раз в неделю, по воскресеньям, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, передает иранское информационное агентство IRNA.
В перспективе с учетом того, что иранский город занимает стратегическое положение в транспортном коридоре "Север-Юг", новый пассажирский рейс может значительно облегчить торговые и коммерческие связи двух стран, а новое авианаправление - стать прелюдией к установлению грузовых рейсов в ближайшем будущем, сообщил генеральный директор аэропорта Гиляна Сейед Мохсен Мирхосейни.
Международный аэропорт имени Сардар Джангал в Реште (OIGG) входит в число лучших аэропортов Ирана, по статистике полетов он занимает 12-е место, напомнили в агентстве.