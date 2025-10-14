В Астрахань отправился первый авиарейс из иранского Решта

Новый авиарейс сегодня соединил Россию и Иран - первый авиарейс по маршруту Решт–Астрахань вылетел сегодня из аэропорта имени Сардар Джангал, он будет выполняться пока один раз в неделю.

Сегодня утром из аэропорта имени Сардар Джангал в иранском Реште в воздух поднялся пассажирский авиалайнер иранской авиакомпании Raimon Airways и взял курс на Астрахань.

Пока авиарейс 7450 по маршруту Решт – Астрахань – Решт будет выполняться один раз в неделю, по воскресеньям, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, передает иранское информационное агентство IRNA.

В перспективе с учетом того, что иранский город занимает стратегическое положение в транспортном коридоре "Север-Юг", новый пассажирский рейс может значительно облегчить торговые и коммерческие связи двух стран, а новое авианаправление - стать прелюдией к установлению грузовых рейсов в ближайшем будущем, сообщил генеральный директор аэропорта Гиляна Сейед Мохсен Мирхосейни.

Международный аэропорт имени Сардар Джангал в Реште (OIGG) входит в число лучших аэропортов Ирана, по статистике полетов он занимает 12-е место, напомнили в агентстве.