В Армении задержан разыскиваемый в России мошенник

На армяно-грузинской границе задержали российского гражданина, подозреваемого у себя на родине в мошенничестве. Ранее его объявили в розыск московские правоохранители.

На границе Армении и Грузии задержан гражданин России, разыскиваемый за мошенничество. Об этом информирует МВД Армении.

"Пятого января из Баграташенского отдела пограничного контроля в отделение полиции города Ноемберяна был доставлен 24-летний Александр С., который с 20 апреля 2022 года разыскивался сотрудниками правоохранительных органов города Москвы по обвинению в мошенничестве"

– пресс-служба ведомства

Информацию об обнаружении мужчины уже передали инициатору розыска. Другие подробности на данный момент неизвестны.