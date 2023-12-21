Жители Армении заблокировали границу с Грузией на Новый год

Армянская таможня на границе с Грузией не справляется с наплывом туристов – тысячи человек пытаются покинуть Армению на Новый год. Их машины уже образовали огромную пробку, в которой приходится простаивать по несколько часов без движения.

Массовый отъезд граждан Армении на новогодний отдых за рубеж спровоцировал сегодня многокилометровую пробку на трассе, ведущей к погранпереходу "Баграташен" на грузино-армянской границе.

Напомним, что Армения с недавних пор отдыхает на Новый год минимальное число дней – в этом году помимо воскресенья 31 декабря нерабочими являются только 1-2 января. Поэтому люди торопятся успеть отдохнуть за рубежом, и те, у кого не хватает денег на дорогие авиабилеты, уезжают автотранспортом через Грузию, откуда можно попасть и в Россию, и в Турцию – две самых популярных у армянских туристов страны.

Однако из-за пробок ни отдохнуть, ни сэкономить толком у покидающих Армению на выходные не получится. В приграничных селах нашлись умельцы, которые предлагают за дополнительную плату провести застрявших в пробке по сельским грунтовкам – однако такие машины создают отдельную пробку сбоку от основной, в голову которой они пытаются вклиниться у самого "Баграташена".

Вместе с личным транспортом в этой пробке стоят и автобусы. Время ожидания составляет от нескольких часов до половины суток, так как таможенники по каким-то причинам оказались не готовы к новогоднему наплыву уезжающих из Армении туристов.