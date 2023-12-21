Верхний Ларс продолжает собирать пробку

С 25 декабря Верхний Ларс остается закрытым для всех видов транспорта. Многие автомобили, в том числе с туристами, направляющимися на Новый год в Грузию или Армению, ждут возможности пересечь границу с выходных.

В очереди на границе России и Грузии остается свыше 2,8 тыс автомобилей. Некоторые ждут возможности пройти КПП Верхний Ларс с 20 декабря.

Из-за неустойчивой погоды погранпункт Верхний Ларс на Военно-Грузинской дороге остается закрытым несколько дней. В настоящее время он закрыт для всех видов транспорта.

Очереди ждут более 2,8 тыс автомобилей, как грузовых, так и легковых. На границе стоят автомобили не только с российскими и грузинскими, но и с армянскими, турецкими, белорусскими госномерами. Пробка растянулась на 7 км.

Открытие Верхнего Ларса зависит от погоды.