Вестник Кавказа

Пробка у Ларса растянулась до 2,8 тыс машин

Пробка у Ларса растянулась до 2,8 тыс машин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пересечь границу России и Грузии пытаются 2,8 тыс грузовиков. Причиной затрудненного движения стала погода.

Непогода снова внесла коррективы в планы водителей большегрузов, намеревавшихся пересечь границу Грузии и РФ: проезда по военно-грузинской дороге ждут почти 3 тыс грузовых автомобилей.

«В настоящее время движение для всех видов автотранспорта запрещено на участке Гудаури-Коби дороги, ведущей к грузино-российской границе»

– Центр организации дорожного движения Северной Осетии

Также отмечается, что по-прежнему закрыта трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс. Ранее проезд по ней был ограничен из-за повышенной лавиноопасности.

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