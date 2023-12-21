Пробка у Ларса растянулась до 2,8 тыс машин

Пересечь границу России и Грузии пытаются 2,8 тыс грузовиков. Причиной затрудненного движения стала погода.
Непогода снова внесла коррективы в планы водителей большегрузов, намеревавшихся пересечь границу Грузии и РФ: проезда по военно-грузинской дороге ждут почти 3 тыс грузовых автомобилей.
«В настоящее время движение для всех видов автотранспорта запрещено на участке Гудаури-Коби дороги, ведущей к грузино-российской границе»
– Центр организации дорожного движения Северной Осетии
Также отмечается, что по-прежнему закрыта трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс. Ранее проезд по ней был ограничен из-за повышенной лавиноопасности.
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