Вестник Кавказа

Открытия "Верхнего Ларса" ждут 1,5 тыс грузовиков

Открытия "Верхнего Ларса" ждут 1,5 тыс грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Верхний Ларс" снова закрыт из-за неблагоприятной погоды. В очереди на границе России и Грузии скопилось полторы тысячи большегрузов.

Утром в четверг открытия "Верхнего Ларса" ожидают 1,5 тыс большегрузов.

Пункт пропуска в Северной Осетии на границе России и Грузии закрыт из-за метеоусловий, информирует центр организации дорожного движения Северной Осетии.

"Верхний Ларс" - российский погранпункт на Военно-Грузинской дороге, через него идут все сухопутный грузы между Россией, Грузией, Арменией.

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