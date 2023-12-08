Открытия "Верхнего Ларса" ждут 1,5 тыс грузовиков

"Верхний Ларс" снова закрыт из-за неблагоприятной погоды. В очереди на границе России и Грузии скопилось полторы тысячи большегрузов.
Утром в четверг открытия "Верхнего Ларса" ожидают 1,5 тыс большегрузов.
Пункт пропуска в Северной Осетии на границе России и Грузии закрыт из-за метеоусловий, информирует центр организации дорожного движения Северной Осетии.
"Верхний Ларс" - российский погранпункт на Военно-Грузинской дороге, через него идут все сухопутный грузы между Россией, Грузией, Арменией.
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