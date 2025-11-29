В Армении пройдет выставка российских университетов

В Армению направятся делегации ведущих российских ВУЗов с презентациями образовательных программ для будущих студентов. Абитуриенты смогут лично пообщаться с представителями российской академии, заявил Вадим Фефилов, руководитель ереванского отделения Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств.
Дни открытых дверей в рамках выставки "Учеба в России" проведут МГИМО, ВШЭ, МГЮА им. О.Е. Кутафина, ИСИ, РГУ им. А.Н. Косыгина, МФТИ и другие "от Калининграда до Владивостока". Само мероприятие пройдет 4-5 декабря в зале Национальной Академии наук Армении.
Как отметил глава представительства России в Армении, спрос абитуриентов из Армении стабильно концентрируется вокруг трех направлений: точных наук, театрального искусства и медицины.