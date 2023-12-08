Вестник Кавказа

В Армении перед Новым годом будут тщательнее следить за качеством мяса

В Армении перед Новым годом будут тщательнее следить за качеством мяса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В преддверии Нового года в Армении начнут пристальнее следить за качеством мясной продукции. Усиление контроля произойдет уже с конца этой недели. 

В ближайшее время в Армении усилят контроль за мясом боенского происхождения. Об этом пишут местные СМИ. 

Так, с 15 декабря начнут пристальнее следить за качеством мяса на торговых объектах, в точках общественного питания и на предприятиях. 

Инспекционный орган продовольственной безопасности республики поясняет, что мясо должно сопровождаться ветеринарным сертификатом, который может подтвердить его происхождение с бойни.

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