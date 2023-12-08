В Армении перед Новым годом будут тщательнее следить за качеством мяса

В преддверии Нового года в Армении начнут пристальнее следить за качеством мясной продукции. Усиление контроля произойдет уже с конца этой недели.

В ближайшее время в Армении усилят контроль за мясом боенского происхождения. Об этом пишут местные СМИ.

Так, с 15 декабря начнут пристальнее следить за качеством мяса на торговых объектах, в точках общественного питания и на предприятиях.

Инспекционный орган продовольственной безопасности республики поясняет, что мясо должно сопровождаться ветеринарным сертификатом, который может подтвердить его происхождение с бойни.