В Армении откроет свое представительство крупный американский акселератор

Кабинет министров Армении утвердил присутствие крупного американского ИT-акселератора для развития армянских проектов.

Один из самых крупных американских ИT-акселераторов под названием "Plug and Play", по утверждению кабинета министров Армении, откроет свое представительство в стране. Об этом было объявлено на последнем заседании, 3 июля.

Отметим, что ИТ-акселераторы – это организации, которые поддерживают новые идеи и помогают достичь интенсивного развития начинающим компаниям под наблюдением опытных наставников. В Армении проект реализовывается с целью развития новых актуальных стартапов.

В 2024 году в стране при поддержке Министерства высокотехнологичной промышленности был объявлен конкурс с целью привлечения крупных ИТ-акселераторов. По итогам конкурса победила компания "Plug and Play" и уже заявила о намерении работать с армянскими стартапами, инвестируя в их дальнейшее развитие.

Компания, по согласованию с армянским правительством, согласилась продлить свой контракт на ближайшие три года и открыть свой филиал в Армении.

"Plug and Play" является крупнейшим в Европе акселератором по количеству инвестиций в проекты. Кроме того, было отмечено, что с приходом компании на территорию Армении, у нее значительно вырос уровень развития инвестиционных проектов (по версии рейтинга StartupBlink).