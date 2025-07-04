Вестник Кавказа

В Армении изменили текст гимна страны

В Армении изменили текст гимна страны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Армении на фоне переформатирования национальной идентичности, объявленного премьером Николом Пашиняном, решились на изменение гимна, убрав из текста строчку, прославляющую мученическую смерть за свободу.

В Армении представили новую версию гимна "Наше Отечество", измененный вариант обнародовал Минобр республики. 

Корректировке подверглась последняя строчка гимна. Патетическое прославление мученической гибели во имя "свободы народа" теперь заменено на более эмоционально сдержанную фразу "Пусть всегда славится Армения". 

Как объяснили инициаторы изменений, новая редакция гимна более жизнеутверждающая. 

Отметим, что изменения текста гимна были утверждены парламентом страны зимой этого года.

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