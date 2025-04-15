Армения придает большое значение развитию отношений с США – Пашинян

Глава армянского правительства поздравил президента США и американский народ с Днем независимости. Он выразил надежду на то, что в дальнейшем Ереван и Вашингтон выведут отношения на новый уровень.

Премьер-министр Никол Пашинян поздравил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Днем независимости США. Об этом сказано в его послании, текст которого размещен на сайте главы армянского правительства.

"Уважаемый господин президент, от имени правительства и народа Республики Армения, а также от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Соединенных Штатов Америки по случаю национального праздника – Дня независимости"

– Никол Пашинян

Он отметил, что Армению и США объединяет историческая дружба народов, преданность принципам демократии и христианским ценностям, а также приверженность свободе, достоинству и справедливости.

Кроме того, Пашинян акцентировал внимание на том, что Ереван придает большое значение углублению стратегического партнерства с США и дальнейшему расширению взаимодействия во всех отраслях, включая торговлю, энергетику, высокие технологии и другие.

"Уверен, что совместными усилиями мы выведем наши отношения на еще более высокий уровень на благо народов Армении и США"

– армянский премьер

Он также высоко оценил нацеленность американского лидера на прекращение конфликтов и установление мира во всем мире.

"Надеюсь, что под Вашим руководством США внесут фундаментальный вклад в установление долгожданного мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе"

– глава правительства РА