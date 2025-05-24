Заместитель помощника госсекретаря США прибыла в Армению

В Ереван прибыла заместитель помощника госсекретаря США по вопросам атомной энергетики Дункан. Чиновница Вашингтона обсудит с госслужащими Еревана вопросы энергетики.

Заместитель помощника госсекретаря США по международной ядерной политике и сотрудничеству Алешия Дункан прибыла в Армению с визитом, информирует дипломатическое ведомство США в Ереване.

Сообщается, что у Дункан запланирован ряд встреч с армянскими официальными лицами в целях укрепления партнерства между Ереваном и Вашингтоном в сфере энергетики.

Ранее Ереван посетил член комитета по иностранным делам Сената Соединенных Штатов Стив Дейнс. Дейнс провел ряд встреч с армянскими госдеятелями, стороны обсудили укрепление связей между странами.