Вестник Кавказа

Заместитель помощника госсекретаря США прибыла в Армению

Заместитель помощника госсекретаря США прибыла в Армению
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ереван прибыла заместитель помощника госсекретаря США по вопросам атомной энергетики Дункан. Чиновница Вашингтона обсудит с госслужащими Еревана вопросы энергетики.

Заместитель помощника госсекретаря США по международной ядерной политике и сотрудничеству Алешия Дункан прибыла в Армению с визитом, информирует дипломатическое ведомство США в Ереване. 

Сообщается, что у Дункан запланирован ряд встреч с армянскими официальными лицами в целях укрепления  партнерства между Ереваном и Вашингтоном в сфере энергетики. 

Ранее Ереван посетил член комитета по иностранным делам Сената Соединенных Штатов Стив Дейнс. Дейнс провел ряд встреч с армянскими госдеятелями, стороны обсудили укрепление связей между странами.

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