Армения примет главу МИД Венгрии

27 мая в Ереван прибудет глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он примет участие в форуме "Ереванский диалог" и встретится с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прилетит в Ереван 27 мая с визитом, подтвердили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

"27 мая с рабочим визитом в Армении будет находиться министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто"

- МИД Армении

В Армении он примет участие в панельной дискуссии в рамках форума "Ереванский диалог" и проведет встречу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Напомним, что на следующей неделе Армению также посетит глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Как и Сийярто, он станет участником форума и встретится с Араратом Мирзояном.