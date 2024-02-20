В Армении еще не приняли решение выходить или оставаться в ОДКБ

В Ереване задаются вопросом о зоне ответственности ОДКБ и говорят об альтернативе для обеспечения безопасности. При этом, как заявил Ален Симонян, решение о том, выйдет ли Армения из ОДКБ пока не принято, в Ереване ждут «развития событий».

Спикер парламента Армении Ален Симонян рассказал о том, что решение о выходе из ОДКБ пока не принято.

"Мы ждем развития событий"

– Симонян

Ранее армянский премьер Никол Пашинян объявил, что участие страны в ОДКБ заморожено. Решение о том, останется ли Армения в Организации, должен принимать парламент страны. На данный момент, как отметил Симонян, неучастие выражается в заморозке. По его словам, есть альтернатива для обеспечения безопасности страны - Армения будет защищать себя всеми возможным способами.

В Армении задаются вопросом о зоне ответственности ОДКБ, добавил спикер парламента страны.