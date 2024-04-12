ОДКБ заверила Армению в сохранении всех обязательств перед ней

Все ключевые механизмы взаимодействия ОДКБ с Арменией сохраняются, сообщил генсек организации. Ранее республика приняла решение существенно ограничить объем своей деятельности в ОДКБ.

ОДКБ по-прежнему выполняет свои обязательства перед Арменией, несмотря на решение ее властей значительно сократить масштабы своей деятельности в организации. Такое заявление сделал генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

В интервью "Известиям" он акцентировал внимание на том, что обязательства в отношении Еревана выполняются полностью.

"Армения действительно ограничила свое участие в работе ОДКБ, однако основные механизмы взаимодействия функционируют, работа по повестке организации продолжается. Все обязательства ОДКБ в отношении Армении сохраняются в полном соответствии с уставными целями и принципами организации"

– Имангали Тасмагамбетов

Напомним, ранее на этой неделе в ОДКБ признали, что отношения организации с Арменией переживают не лучшее время.