В Армении двое военных подорвались на мине

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Возле Вардениса в Армении двое военных получили ранения в результате срабатывания мины. Обстоятельства инцидента расследуются.

В Армении двое военнослужащих пострадали в ходе взрыва мина. Инцидент произошел возле города Варденис, информирует оборонное ведомство республики. 

Сообщается, что происшествие произошло во время самовольного оставления воинской части военными. Бойцы решили скоротать досуг за рыбалкой и направились в сторону ближайшего водоема. После отдыха на берегу военные возвращались по заминированной территории и наступили на мину, что привело к взрыву и ранениям. 

По информации Минобороны Армении, военным оказана медицинская помощь, ранения не представляют угрозы для жизни. Проводится расследование.

