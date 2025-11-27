В Армении двое военных подорвались на мине

Возле Вардениса в Армении двое военных получили ранения в результате срабатывания мины. Обстоятельства инцидента расследуются.

В Армении двое военнослужащих пострадали в ходе взрыва мина. Инцидент произошел возле города Варденис, информирует оборонное ведомство республики.

Сообщается, что происшествие произошло во время самовольного оставления воинской части военными. Бойцы решили скоротать досуг за рыбалкой и направились в сторону ближайшего водоема. После отдыха на берегу военные возвращались по заминированной территории и наступили на мину, что привело к взрыву и ранениям.

По информации Минобороны Армении, военным оказана медицинская помощь, ранения не представляют угрозы для жизни. Проводится расследование.