В армянском Раздане построят крупный дата-центр

В скором времени в административном центре Котайкской области Армении городе Раздан стартует строительство крупного центра обработки данных, в котором будет размещаться серверное и сетевое оборудование.

В административном центре Котайкской области Армении вскоре начнется строительство крупного дата-центра стоимостью $500 млн, сообщил в одной из соцсетей мэр города Раздан Севак Микаелян.

"Это исключительная возможность для Армении и нашего города. Мы становимся региональным AI-центром, где будет создана сверхсовременная инфраструктура для инновационных проектов и научно-исследовательских работ"

- Севак Микаелян

Дата-центр будет ориентирован на технологии искусственного интеллекта (AI Factory), строить его будет компания Firebird, созданная сооснователем армянского телекоммуникационного оператора Team Александром Есаяном в содружестве с компаниями Nvidia и Moderna, передает Sputnik Армения.

Его международным партнером центра станет американская технологическая корпорация Nvidia, крупнейший разработчик графических процессоров и систем, говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что американская компания Nvidia поставит в Армению свои чипы, за счет которых страна намерена стать региональным лидером в развитии искусственного интеллекта и информационных технологий.