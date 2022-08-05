Американская компания Nvidia поставит в Армению свои чипы, за счет которых страна намерена стать региональным лидером в развитии искусственного интеллекта и информационных технологий. Как Армении удалось заполучить эксклюзивные американские чипы, кто создаст в стране суперкомпьютеры и какой энергией будет обеспечиваться их работа?

О чем договорились Трамп и Пашинян?

В августе 2025 года, накануне подписания исторической декларации между Азербайджаном и Арменией, американский президент Дональд Трамп встретился с армянским премьером Николом Пашиняном. Двусторонняя встреча завершилась подписанием трех Меморандумов о взаимопонимании, один из которых касается партнерства в сфере искусственного интеллекта и полупроводников (чипов).

Зачем Армении американские чипы?

В последние годы все больше стран мира делают ставку на искусственный интеллект и суперкомпьютеры как неотъемлемый фактор роста экономики. Мощные суперкомпьютеры, передовые дата-центры и искусственный интеллект ускоряют технологические, логистические и финансовые операции и процессы, сокращая расходы, способствуя прогрессу и усиливая конкурентоспособность страны. Все страны Южного Кавказа - Азербайджан, Грузия и Армения - занимаются развитием искусственного интеллекта и суперкомпьютеров, но Армения, по всей видимости, намерена стать первой страной в регионе с собственным крупным центром обработки данных на основе искусственного интеллекта. И для этого Ереван заручился поддержкой Вашингтона.

Зачем США продавать чипы Nvidia в Армению?

В 2024 году чипы Nvidia, которые считаются самыми передовыми в мире и нужны для работы суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, кроме США, стали доступны лишь небольшому количеству стран, и среди Армении не было. Однако с приходом администрации Трампа правила изменились и даже появился новый термин: дипломатия Nvidia. Ее суть заключается в том, что президент Дональд Трамп снимает ограничения на поставки эксклюзивных чипов в ту или иную страну с тем, чтобы продвигать в ней свои интересы.

Какой дата-центр появится в Армении?

О том, что Nvidia готова зайти в Армению, компания заявила еще в июне: до того, как был подписан соответствующий меморандум между Пашиняном и Трампом. Работать Nvidia будет вместе с компанией Firebird и армянским правительством. То, что задумано построить в Армении, не совсем дата-центр в привычном понимании слова. Проект, который оценивается в $ 500 млн, представляет собой так называемую ИИ-фабрику, в основе которой четыре компонента:

центр обработки данных (дата-центр)

развитие алгоритмов

экспериментальная платформа

программная инфраструктура.

Сегодня ИИ-фабрики используют такие компании, как Гугл и Нетфликс.

Что за компания Firebird?

Компания Firebird, точнее, старт-ап Firebird.ai, совместная американо-армянская компания, руководит которой предприниматель из США, Размиг Овагимян. Firebird один из многочисленных партнеров Nvidia, которые намерены построить мощные дата-центры в самых разных регионах мира. Создана компания была в 2025 году и ее офис находится в Сан-Франциско. Сооснователь компании Александр Есаян, соучредитель Team Telecom Armenia - армянской телекоммуникационной компании. Пока что на счету у компании Firebird нет осуществленных проектов.

Что известно об армяно-американском проекте?

Старт-ап Firebird еще в июне сообщил, что первый в своем роде проект на Кавказе, который будет осуществлен в Армении, обеспечит необходимую технологическую экосистему за счет передовой инфраструктуры, привлечения квалифицированных кадров и инноваций. Вот что известно о проекте на данный момент:

по предварительным оценкам, строительство ИИ-фабрики обойдется в $500 млрд. Первую фазу Firebird намерен оплатить с помощью кредитов и средств, вложенных инвесторами. Среди предполагаемых инвесторов Нубар Афеян, американо-канадский предприниматель армянского происхождения и соучредитель компании Moderna, которая производила вакцину от коронавируса;

20% мощностей будущей армянской ИИ-фабрики зарезервировано для армянских компаний, а 80% - для американских структур, которые работают в регионе;

работать армянская ИИ-фабрика будет на чипах Nvidia. Еще одна американская компания, Dell Technologies, предоставит доступ к своим серверам;

мощность будущего дата-центра на основе ИИ составит 100 МВт;

начало первой фазы осуществления проекта запланировано на середину 2026 года.

Где будет построена американская ИИ-фабрика в Армении?

Запланированная мощность американо-армянского проекта огромная: 100 МВт. Такого количества электроэнергии хватает для обеспечения нужд 80 тысяч домов или 200 тысяч человек. По словам компании Firebird.ai, она рассматривает для своих потенциальных проектов только те страны, где доступны чистые источники энергии, в том числе, АЭС. Пока что неизвестно, где именно будет построен первый на Южном Кавказе ИИ-центр такой мощности, однако не исключено, что где-то неподалеку от Мецаморской АЭС. Это предположение небезосновательно: в октябре Никол Пашинян заявил, что страна рассматривает возможность строительства нового блока АЭС.