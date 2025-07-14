Вестник Кавказа

В аэропорту Сухума вскоре откроются постоянные терминалы

В аэропорту Сухума вскоре откроются постоянные терминалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Единственный в Абхазии аэропорт открылся в мае, вскоре в нем начнут работать постоянные терминалы, сейчас туристов обслуживают во временных терминалах аэропорта.

Гендиректор аэропорта Сухума Руслан Блиндюк рассказал о текущей работе воздушной гавани и предстоящем введении в эксплуатацию постоянных пассажирских терминалов.

По словам Блиндюка, на территории аэропорта заканчивается строительство постоянных терминалов общей площадью более 5 тыс кв м. В настоящее время пассажиры обслуживаются во временных терминалах.

С начала запуска сухумский аэропорт в 2025 году обслужил 180 рейсов, пассажиропоток составил 30 тыс человек.

Абхазию и России в мае связали прямые рейсы, туристам доступны рейсы из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Ханты-Мансийска.

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