Морской порт Сухума готов принимать "Кометы" из Сочи

Специалисты Сухумского морского порта подготовили гавань к приему пассажирских судов "Комета" из курортного Сочи, которые начнут курсировать между городами двух стран уже 6 августа.

Сухумский морской порт практически полностью готов к приему российских пассажирских скоростных судов на подводных крыльях "Комета", которые вскоре соединят порт курортного Сочи с портом абхазской столицы, рассказали в абхазском морском пароходстве.

Основная часть подготовительных работа проводилась на причале – здесь установили отбойные устройства, обновили настил и оградили его для безопасности пассажиров, рассказали в пресс-службе морской гавани абхазской столицы, сообщило информационное агентство "Апсныпресс".

Уже назначен первый тестовый рейс скоростного пассажирского судна – он пройдет 6 августа, решение об это было принято после осмотра морского порта президентом страны Бадрой Гунбой и первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что добраться до Абхазии можно несколькими способами: поездом через живописные перевалы, самолетом до Сочи с быстрым трансфером или на своем авто вдоль черноморского побережья. В этом году помимо этих направлений добавляются еще новые: прямые рейсы до Сухума и теплоход из Сочи. До 2024 года, между Сочи и Сухумом уже действовало морское сообщение. Теплоход "Князь Владимир" совершал рейсы 2-3 раза в неделю, чаще в летний сезон, преодолевая расстояние за 4-5 часов. В июле 2025 года Россия и Абхазия договорились о возобновлении морского сообщения между Сочи и Сухумом, на маршрут выйдут скоростные суда "Комета".