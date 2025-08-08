В аэропорт Сухума прибыл первый самолет из Санкт-Петербурга

Сухумский аэропорт принял первый прямой рейс из Санкт-Петербурга. Его выполнил самолет компании iFly.

Первый рейс из Санкт-Петербурга прилетел в международный аэропорт Сухума в Абхазии. Полет совершила авиакомпания iFly, поделились в пресс-службе губернатора северной столицы.

"Сегодня, 14 августа, в международном аэропорту Сухума имени В. Г. Ардзинбы встретили первый рейс из Санкт-Петербурга, выполненный авиакомпанией "iFly"

- пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

Глава города Александр Беглов заявил, что это важное событие для жителей Петербурга и Абхазии, и подчеркнул, что выполнил поручение президента России о восстановлении прямого авиасообщения с Сухумом.

Стоит отметить, что рейсы по маршруту будут осуществляться два раза в неделю: по средам и воскресеньям.