В Адыгее стобальники по ЕГЭ будут получать по 100 тыс рублей

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Школьники Адыгеи будут получать премию в 100 тыс рублей, если смогут сдать ЕГЭ на 100 баллов. Такое решение принял глава республики.

О поощрении выпускников школ Адыгеи премиями в размере 100 тыс рублей каждая сообщил глава региона Мурат Кумпилов. Главное условие получения выплаты - сдать ЕГЭ на 100 баллов. Глава республики уже подписал соответствующий указ.

По данным пресс-службы правительства Адыгеи, деньги на поощрение стобальников будут идти из регионального бюджета. Финансовая поддержка выпускников школ - это мера для взращивания более глубинного интереса молодежи к знаниям, подчеркнул Кумпилов.

Наряду с этим, СМИ сообщают, что планируемый дефицит республиканского бюджета Адыгеи в 2026 году составит 1,3 млрд рублей.

