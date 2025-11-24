Вестник Кавказа

В Абхазии пройдет фестиваль "Вкус осени: фейхоа"

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Абхазии в последний день осени проведут гастрономический фестиваль. Гости праздника познакомятся с фейхоа.

В Сухуме в ближайшие выходные пройдет гастрофестиваль "Вкус осени: фейхоа".

"Мы покажем гостям гастрофестиваля, что фейхоа – один из интересных экзотических продуктов с интересным потенциалом, который можно реализовывать"

– организатор мероприятия Шамиль Кылыч

Он добавил, что на фестивале будут представлены и другие фрукты и овощи.

Абхазия сегодня прочно ассоциируется с мандаринами, но бренд республике  необходимо расширять.

"У нас идет рост экспорта фейхоа в стране. Также наблюдается рост интереса к фрукту со стороны наших российских коллег"

– Кылыч

Гастрономический праздник пройдет на городской набережной. Участие в нем примут местные рестораны и кафе, фермеры и повара, как из Абхазии, так и из России, передает Sputnik Абхазия.

