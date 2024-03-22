Вестник Кавказа

Узбекистан потрясло землетрясение

Узбекистан потрясло землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ташкент потрясло землетрясение. По данным сейсмологов в городе оно ощущалось на 2 балла.

В Ташкенте были зафиксированы подземные толчки.  Стало известно, что эпицентр сейсмособытия магнитудой 5,4 находился в Таджикистане.

«В 8:47 по местному времени (08:47 мск) в пятницу в Ташкенте и других регионах Узбекистана ощущалось землетрясение с эпицентром в районе Лахш Таджикистана, эпицентр находился в 313 км в юго-восточном направлении от Ташкента. В Ташкенте и Сырдарьинской области подземные толчки ощущались с силой 2 балла, в Андижанской и Наманганской областях - 2-3 балла, Ферганской области - 3 балла»

– республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Как вести себя при землетрясении

Отметим, что во время землетрясения важно соблюдать меры предосторожности.

  • Если вы находитесь в здании во время землетрясения, стоит немедленно спуститься на первый этаж и укрыться под прочным столом или рамой двери.
  • Необходимо избегать лифтов и использовать лестницы для эвакуации.
  • Также важно иметь с собой аптечку первой помощи и необходимые документы.
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