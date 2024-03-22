Узбекистан потрясло землетрясение

Ташкент потрясло землетрясение. По данным сейсмологов в городе оно ощущалось на 2 балла.
В Ташкенте были зафиксированы подземные толчки. Стало известно, что эпицентр сейсмособытия магнитудой 5,4 находился в Таджикистане.
«В 8:47 по местному времени (08:47 мск) в пятницу в Ташкенте и других регионах Узбекистана ощущалось землетрясение с эпицентром в районе Лахш Таджикистана, эпицентр находился в 313 км в юго-восточном направлении от Ташкента. В Ташкенте и Сырдарьинской области подземные толчки ощущались с силой 2 балла, в Андижанской и Наманганской областях - 2-3 балла, Ферганской области - 3 балла»
– республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Как вести себя при землетрясении
Отметим, что во время землетрясения важно соблюдать меры предосторожности.
- Если вы находитесь в здании во время землетрясения, стоит немедленно спуститься на первый этаж и укрыться под прочным столом или рамой двери.
- Необходимо избегать лифтов и использовать лестницы для эвакуации.
- Также важно иметь с собой аптечку первой помощи и необходимые документы.